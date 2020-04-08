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Başkent'te korona virüs şüphesiyle gözetim altında tutulan 40 kişi alkışlarla uğurlandı

Başkent'te korona virüs şüphesiyle gözetim altında tutulan 40 kişi alkışlarla uğurlandı Ankara'da korona virüs şüphesiyle gözetim altında olan 40 vatandaş hastaneden alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

08.04.2020 08:23 | Son Güncelleme: 08.04.2020 08:24
Başkent'te korona virüs şüphesiyle gözetim altında tutulan 40 kişi alkışlarla uğurlandı
ANKARA - Ankara 'da korona virüs şüphesiyle gözetim altında olan 40 vatandaş hastaneden alkışlar eşliğinde taburcu edildi.
Ankara'da korona virüs şüphesiyle gözetim altında olan 40 vatandaş hastaneden alkışlar eşliğinde taburcu edildi.
Edinilen bilgilere göre, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastane'sinde, korona virüs (Covid-19) şüphesiyle gözetim altında tutulan 40 kişinin test sonuçları negatif çıkınca ve karantina sürelerini tamamlayınca taburcu edildi. 40 vatandaşı hastanenin çıkış kapısında doktorlar ve hemşireler alkışlarla uğurladı. Sağlık ekiplerinin çıkış kapısında tek tek uğurladığı hastalar da personele teşekkür etti. Başkent’te korona virüs şüphesiyle gözetim altında tutulan 40 kişi alkışlarla uğurlandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Ankara, Genel

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Başkent'te korona virüs şüphesiyle gözetim altında tutulan 40 kişi alkışlarla uğurlandı
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