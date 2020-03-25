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Başkent'te 'korona'ya karşı dua edildi

Başkent'te 'korona'ya karşı dua edildi Başkent'te camilerde, koronavirüs salgının son bulması ve hastalığa yakalananların bir an önce iyileşmesi için dua okundu.

25.03.2020 22:15 | Son Güncelleme: 25.03.2020 22:18
Başkent'te 'korona'ya karşı dua edildi
ANKARA - Başkent'te camilerde, koronavirüs salgının son bulması ve hastalığa yakalananların bir an önce iyileşmesi için dua okundu.
Diyanet İşleri Başkanlığınca, yeni tip korona virüs "Kovid-19" salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifaya kavuşmaları niyazıyla yatsı namazının ardından Kocatepe Camii'nde dua okundu.
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Başkent’te ’korona’ya karşı dua edildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Genel

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Başkent'te 'korona'ya karşı dua edildi

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