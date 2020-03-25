Başkent’te ’korona’ya karşı dua edildi

Başkent'te 'korona'ya karşı dua edildiANKARA - Başkent'te camilerde, koronavirüs salgının son bulması ve hastalığa yakalananların bir an önce iyileşmesi için dua okundu. Diyanet İşleri Başkanlığınca, yeni tip korona virüs "Kovid-19" salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifaya kavuşmaları niyazıyla yatsı namazının ardından Kocatepe Camii'nde dua okundu.

Kaynak: İHA