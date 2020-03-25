Başkent'te 'korona'ya karşı yatsı namazının ardından dua edildi
Başkent'te camilerde korona virüs salgınının son bulması ve hastalığa yakalananların bir an önce iyileşmesi için dua okundu.
25.03.2020 22:01 | Son Güncelleme: 25.03.2020 22:10
Başkent'te camilerde korona virüs salgınının son bulması ve hastalığa yakalananların bir an önce iyileşmesi için dua okundu.
Diyanet İşleri Başkanlığınca, yeni tip korona virüs "Kovid-19" salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifaya kavuşmaları niyazıyla yatsı namazının ardından Kocatepe Camii'nde dua okundu. - ANKARA
Diyanet İşleri Başkanlığınca, yeni tip korona virüs "Kovid-19" salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifaya kavuşmaları niyazıyla yatsı namazının ardından Kocatepe Camii'nde dua okundu. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, Kocatepe, Güncel