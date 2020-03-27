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Başkent'te liselilerden taşlı sopalı laf atma kavgası

Başkent'te liselilerden taşlı sopalı laf atma kavgası Ankara'nın Çankaya ilçesinde liseli bir grup genç, kız arkadaşlarına laf atarak sözlü taciz ettiklerini öne sürdükleri kişileri taşlar ve sopalarla dövdü.

27.03.2020 09:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 09:51
Başkent'te liselilerden taşlı sopalı laf atma kavgası
ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde liseli bir grup genç, kız arkadaşlarına laf atarak sözlü taciz ettiklerini öne sürdükleri kişileri taşlar ve sopalarla dövdü. O anlar kameralara yansıdı.
Olay, dün akşam Çankaya ilçesi Kültür Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Kız arkadaşlarıyla vakit geçiren bir grup liseli genç, iddiaya göre kız arkadaşlarına laf atarak sözlü taciz eden kişiler ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine liseli gençler, laf attıklarını iddia ettikleri kişilere dakikalarca yerden aldıkları kaldırım taşlarını attı. Liseliler, daha sonra yine taş atarak yaklaşık 100 metre kovaladıkları kişileri yakalayarak yanlarında getirdikleri sopalarla öldüresiye dövdü. O anlar ise kameralara yansıdı. Başkent’te liselilerden taşlı sopalı laf atma kavgası

Kaynak: İHA

Etiketler: Çankaya, 3. Sayfa

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Ankara'da liselilerden taşlı sopalı laf atma kavgası

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