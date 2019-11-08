Haberler » Güncel » Başkent'te lüks otomobil alev alev yandı - Haber

Başkent'te lüks otomobil alev alev yandı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde seyir halindeki lüks otomobilin alev aldığı anlar kameralara yansıdı.

08.11.2019 23:10 | Son Güncelleme: 08.11.2019 23:11
'nın ilçesinde seyir halindeki lüks otomobilin alev aldığı anlar kameralara yansıdı.
Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Etimesgut ilçesi Elvankent bölgesi Çevreyolu üzerinde seyir halindeki lüks otomobilden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden otomobil sürücüsü, aracını emniyet şeridine çekti. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler otomobili sardı. Yangında lüks otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin yandığı anlar kameralara yansıdı.
(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)
Başkent'te lüks otomobil alev alev yandı

Etimesgut, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
02:33 Park halindeki yolcu minibüsü alev alev yandı
02:32 Kamyondan sızan sıvı, ekipleri harekete geçirdi
02:20 Mısırlı eski iki bakan, Mursi ve oğlunun vefatının incelenmesi çağrısında bulundu
02:11 BEŞİKTAŞ'TA OTOBÜS DURAĞA BÖYLE DALDI - Yeniden
02:11 BEŞİKTAŞ'TA OTOBÜS DURAĞA BÖYLE DALDI
00:31 Amsterdam'da ilk defa hoparlörden okunması beklenen ezan engellendi
00:16 Nihat Hatipoğlu Mevlit Kandili uyarısı: Bu gece tövbe için bir fırsat, bu fırsatı iyi değerlendirelim
23:46 Beşiktaş'ta 1 kişinin ölümüne neden olan otobüs durağa böyle dalmış
23:19 AFP'ye konuşan Türk yetkili: Türkiye'nin yakaladığı Bağdadi'nin eşi, DEAŞ'ın sırlarını verdi
23:00 Mevlid Kandili'nde camiler doldu taştı
22:26 Son dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 17 füze atıldı! Saldırı sonrası operasyon başlatıldı
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 02:35:59