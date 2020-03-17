Menü
Haberler ›› genel ››Başkent'te Mart ayında kar yağışı - Haberler

Başkent'te Mart ayında kar yağışı

Başkent'te Mart ayında kar yağışı Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

17.03.2020 05:07 | Son Güncelleme: 17.03.2020 05:08
Başkent'te Mart ayında kar yağışı
ANKARA - Ankara 'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu.
Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu.
Başkent'te bir süredir etkili olan bahar havası yerini kar yağışına bıraktı. Mart ayında yağan kar evlerin çatıları ile otomobillerin üzerini beyaza bürüdü. Ankaralı vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için Belediye Ekipleri tuzlama ve yol açma çalışması yaptı. Başkent'te Mart ayında kar yağışı

Kaynak: İHA

Etiketler : Ankara, Genel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti Haberler
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı Haberler
Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri Haberler
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı Haberler
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu Haberler
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı Haberler
Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil Haberler
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil