Başkent'te Mart ayında kar yağışı
Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu.
17.03.2020 05:11 | Son Güncelleme: 17.03.2020 05:12
Ankara 'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu.
Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu.
Başkent'te bir süredir etkili olan bahar havası yerini kar yağışına bıraktı. Mart ayında yağan kar evlerin çatıları ile otomobillerin üzerini beyaza bürüdü. Ankaralı vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için Belediye ekipleri tuzlama ve yol açma çalışması yaptı. - ANKARA
Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu.
Başkent'te bir süredir etkili olan bahar havası yerini kar yağışına bıraktı. Mart ayında yağan kar evlerin çatıları ile otomobillerin üzerini beyaza bürüdü. Ankaralı vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için Belediye ekipleri tuzlama ve yol açma çalışması yaptı. - ANKARA
Kaynak: İHA
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