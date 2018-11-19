Başkent'te Mevlit Kandili Coşkusu

- Hacı Bayram
Camisi ve avlusundan görüntülerHacı Bayram-ı Veli'yi ziyaret detaylarıCamiye giren cemaatCemaatın namaz kılmasıNamaz kılan çocuklarDua edilmesiKur'an-ı Kerim okuyanlarOkunan mevlidi dinleyen cemaat detaylarCami avlusundaki vatandaşlardan görüntülerÇocuklara şeker ikram eden bir vatandaşDua edenlerden detaylar ANKARA - Ankara
'da Mevlit Kandili dolayısıyla Ulus
'taki Hacı Bayram-ı Veli Camisinde program düzenlendi. Akşam saatlerinden itibaren camiyi dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif dinleyip dua ederek kandili karşıladı.
Cemaat,Hacı Bayram
19 Kasım 2018 Pazartesi 21:07