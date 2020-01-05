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Başkent'te mezarlık defin ücretleri yeniden belirlendi

Ankara'da 2020 yılında uygulanacak mezarlık defin ücretleri yeniden belirlendi.

05.01.2020 09:38 | Son Güncelleme: 05.01.2020 09:44 Başkent'te mezarlık defin ücretleri yeniden belirlendi
'da 2020 yılında uygulanacak mezarlık defin ücretleri yeniden belirlendi.

Büyükşehir Belediye Meclisinin aralık ayı toplantısında , Çimşit, Gölbaşı, Bağlum, Ortaköy ve Cebeci Asri Mezarlığında uygulanan beton mezar ücretlerinde indirim yapılmasına oy birliğiyle karar verildi. Mamak Ortaköy ve Sincan Çimşit mezarlıklarındaki defin alanının tamamında indirime gidilirken, Karşıyaka Mezarlığındaki bazı parsellerde defin alan ücretlerinde indirim yapıldı. Büyükşehir Belediyesine bağlı mezarlıklar arasında Mamak Ortaköy ve Sincan Çimşit mezarlığında beton mezar ücreti 600 TL'den 100 TL'ye indirilirken, Karşıyaka, Bağlum ve Gölbaşı mezarlığında beton mezar ücreti değiştirilmeyerek 700 TL olarak kaldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bazı mezarlıklardaki aile kabristanlarının ücretlerini de yeniden belirledi. Karşıyaka, Cebeci Asri, Gölbaşı ve Bağlum mezarlıklarında aile kabristanlığında fiyat artışı yapılmazken, 30 bin TL olarak kaldı. Sincan ve Çimşit mezarlıklarında aile kabristanları kişi başı 15 bin TL ve Ortaköy Mezarlığında ise 10 bin TL olarak tekrar belirlendi. Ankara il içi ve il dışı cenaze taşıma, uçak ile gönderme, morg, tahta, yıkama ve kefen hizmetleri ise ücretsiz sağlanmaya devam ediyor. - ANKARA

Karşıyaka, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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