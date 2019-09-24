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Başkent'te minibüs alt geçide uçtu: 1'i ağır 3 yaralı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde hızını alamayan minibüs alt geçide uçtu.

24.09.2019 00:11Başkent'te minibüs alt geçide uçtu: 1'i ağır 3 yaralı
Ankara'nın Altındağ ilçesinde hızını alamayan minibüs alt geçide uçtu. Kazada minibüste sıkışarak yaralanan 3 kişiden 1'inin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza, saat 10.00'da Altındağ ilçesi Ömer Halis Demir Bulvarı ile Turgut Özal Bulvarı'nın kesişiminde meydana geldi. Turgut Özal Bulvarı üzerinde AŞTİ istikametinde ilerleyen 06 MHS 45 plakalı minibüs, Aydınlıkevler Mahallesi sapağına dönmek isterken virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerleri aşarak yaklaşık 5 metre yükseklikten alt geçide uçan araçtaki 3 kişi kabin içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin araçtan çıkardığı yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kazadan dolayı Ömer Halis Demir Bulvarı üzerindeki alt geçidin Aydınlıkevler istikameti ulaşıma kapanırken, aracın sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA

Ömer Halis, Altındağ, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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