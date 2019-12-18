Haberler » 3. Sayfa » Başkent'te mobilya atölyesinde yangın: 1 ağır yaralı - Haberler

Başkent'te mobilya atölyesinde yangın: 1 ağır yaralı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 3 katlı bir iş hanının bodrum katında bulunan mobilya atölyesinde çıkan yangında 1 kişi mahsur kalarak ağır yaralandı.

18.12.2019 04:52 | Son Güncelleme: 18.12.2019 04:58Başkent'te mobilya atölyesinde yangın: 1 ağır yaralı
'nın ilçesinde 3 katlı bir iş hanının bodrum katında bulunan mobilya atölyesinde çıkan yangında 1 kişi mahsur kalarak ağır yaralandı.

Olay, saat 03.30 sıralarında Ankara'nın Altındağ ilçesi Seyfi Demirsoy Mahallesi Caddesi'nde meydana geldi. Edinile bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan iş hanının bodrum katındaki mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle talaşlar tutuştu. Alevlerin büyümesi üzerine atölyeyi dumanlar kapladı.

Atölyede alevlerin arasında kaldı

Yangını ve dumanları fark eden Çetinkaya, kapıdan çıkamayacağını anlayınca atölyenin camına yöneldi. Camı açan Çetinkaya, demir ızgaraları aşamayınca cam ile ızgaralar arasında mahsur kaldı. Yoğun dumana maruz kalan işçiyi ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı. İtfaiye erlerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol alınan yangında, yaralanan kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA

Taşdelen, Altındağ, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

05:03 Oto kaportacıda yangın: 2 köpek telef oldu - Haberler
04:52 Başkent'te mobilya atölyesinde yangın: 1 ağır yaralı - Haberler
04:30 Kahire ve Buhara, 2020 İslam Dünyası Kültür Başkenti seçildi - Haberler
04:05 Prestijli Viyana Bale Akademisi'nde öğrencilere 'kilo almamak sigara için' tavsiyesi - Haberler
03:50 Trump'tan Pelosi'ye öfkeli azil mektubu: 'Amerikan demokrasisine açık savaş ilan ettin' - Haberler
00:44 Trump'tan azil soruşturması açıklaması: ABD demokrasisini çökerten bir darbe girişimi - Haberler
00:30 Bir kadın cinayeti daha! Arkadaşı olduğu ileri sürülen kadını kalbinden vurdu - Haberler
00:26 Telefonla konuşan genç kadın, çatıdan atılan üçlü koltuğun altında kaldı - Haberler
23:44 Yılbaşı süslemesi yapan işçileri taşıyan vinç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - Haberler
22:46 Duştan çıktı, dizlerinin üzerine çöktü! 42 yaşındaki hemşire kızının gözleri önünde hayatını kaybetti - Haberler
18.12.2019 05:20:39