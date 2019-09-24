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Başkent'te öğrenci servisi takla attı

Başkent'te öğrenci servisi takla attıANKARA - Ankara'da bir öğrenci servisi, arkadan otomobilin çarpması sonucunda yan yattı.

24.09.2019 18:34
Başkent'te öğrenci servisi takla attı
ANKARA - Ankara'da bir öğrenci servisi, arkadan otomobilin çarpması sonucunda yan yattı. Kazada servis içinde öğrencilerin olmaması faciayı önlerken 2 kişi de yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Ankara'nın Etimesgut ilçesi Ankara Bulvarı üzerinde seyir eden A.Ş kontrolündeki 14 BE 655 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce orta refüje ardından, H.C kontrolündeki servise arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis aracı yan yattı. Servis aracında bulunan N.Y. çarpmanın etkisiyle yaralandı. Kazayı gören diğer araç şoförleri olayı hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Ankara Şehir Hastanesi ile Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Servisin içerisinde çocukların olmaması büyük bir faciayı önledi.
Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılması ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından, normale döndü.
Başkent'te öğrenci servisi takla attı

Etimesgut, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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