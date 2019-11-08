Başkent'te öğrencilerden lösemili çocuklara destek

Şehit Çağdaş Tamkoç Ortaokulu öğrencileri, lösemili çocuklar için farkındalık oluşturmak amacıyla okulda maske taktı.

Okul müdürü Cemil Karahaliloğlu ve okul aile birliği yönetimince 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında düzenlenen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, farkındalık oluşturmak için okul müdürü Karahaliloğlu, okul aile birliği yönetimi ve öğretmenleriyle maske taktı.

Lösemili Çocuklar Haftasında düzenlenen etkinlikle hastalığa dikkati çeken öğrencilere teşekkür eden Karahaliloğlu, lösemili çocukların yaşama tutunmak için verdiği mücadelede yanlarında olduklarını hissettirmek ve farkındalık oluşturmak adına öğrencilerin katılımıyla bu etkinliği yaptıklarını belirtti.

Karahaliloğlu, lösemi tanısının erken konulması durumunda hastaların tedavisinin ve yaşama tutunma şansının çok daha yüksek olduğuna dikkati çekerek, "Biz de bu etkinliği öğrencilerimizle lösemide farkındalık oluşsun diye yaptık. Öğrencilerime ve okul aile birliği yönetimine katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA