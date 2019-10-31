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Başkent'te otomobil ile sebze yüklü kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Başkent'te otomobil ile sebze yüklü kamyonet çarpıştı: 2 yaralıANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

31.10.2019 06:42
Başkent'te otomobil ile sebze yüklü kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 04.00 sularında Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Hipodrom Caddesi üzerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali önünde meydana geldi. Bayram O. yönetimindeki 06 BNR 359 plakalı otomobil, Harun P. idaresindeki 06 MYR 75 plakalı aynı istikamette ilerleyen sebze yüklü kamyonet ile henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobil yaklaşık 10 metre sürüklenirken kamyonet ise kaldırma çarparak takla attı. Meydana gelen kazada sürücüler Harun P. ile Bayram O. yaralandı.
Şoka giren sürçü ne yapacağını bilemedi
Kazanın etkisiyle şoka uğrayan otomobil sürücüsü Bayram O., sedyeye yatırılırken fikrini değiştirerek otomobiline yöneldi. Yaralı halde tekrar çıkarıldığı otomobile binerek telefonunu arayan Bayram O., kanlar içerisindeki durumuna aldırış etmeden bir süre aracın içerisinde kalarak sağlık ve polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda sedyeye yatırılabildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis, UMKE ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücülerden Harun P., sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilirken otomobil sürücüsü Bayram O., sıkıştığı kabin içerisinden sağlık ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Yaralı Bayram O., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi. Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.
Öte yandan takla atan kamyonetin kasasında bulunan sebzeler ise yola savruldu. Belediye ekiplerinin çalışmasının ardından etrafa saçılan sebzeler toplandı. Kaza yapan araçların çekici marifetiyle kaldırılmasıyla kısa süreliğine kapanan yolda trafik akışı normale döndü.
Başkent'te otomobil ile sebze yüklü kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Yenimahalle, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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