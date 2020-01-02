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Başkent'te otomobil otobüs durağına çarptı: 2 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde kaza yapan otomobil, otobüs durağına girdi.

02.01.2020 09:00 | Son Güncelleme: 02.01.2020 09:05 Başkent'te otomobil otobüs durağına çarptı: 2 yaralı
'nın ilçesinde kaza yapan otomobil, otobüs durağına girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Vural Baylan Bulvarı Korkmaz Caddesi kavşağında Ö.B. idaresindeki 06 ZKN 55 plakalı araç ile A.H.S. idaresindeki 06 BOM 402 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 06 BOM 402 plakalı araç, yolun sağında bulunan otobüs durağına çarptı. Kazada durakta otobüs bekleyen Ahmet Ç. (28) ve Burak A. (24) yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. - ANKARA

Ankara, Sincan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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