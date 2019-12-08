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Başkent'te otomobil polis aracına çarptı: 2'si polis 3 yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde kontrolden çıkan otomobil polis aracına çarptı.

08.12.2019 05:34 | Son Güncelleme: 08.12.2019 05:40Başkent'te otomobil polis aracına çarptı: 2'si polis 3 yaralı

'nın ilçesinde kontrolden çıkan otomobil polis aracına çarptı. Kazada, 2'si polis toplam 3 kişi yaralandı.


Kaza, saat 03.00 sularında Ankara'nın Çankaya ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. M.A yönetimindeki 60 HZ 030 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak cadde üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin yakınında nokta nöbetinde olan polislerin park halindeki aracına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan polis aracında bulunan 2 polis memuru ve otomobil sürücüsü M.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahalesini yaparak ambulans ile Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk etti. , kazaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA


Çankaya, Ankara, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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