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Başkent'te otomobil yön levhasına çarptı: 2 ağır yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde orta refüjde bulunan yön levhasına çarpan otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

17.10.2019 08:09Başkent'te otomobil yön levhasına çarptı: 2 ağır yaralı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde orta refüjde bulunan yön levhasına çarpan otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sularında Ankara'nın Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Engin A. kontrolündeki Kızılay istikametinde ilerleyen 06 F 1897 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan yön levhasına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle alt geçide savrulan ve hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Engin A. ile B.H. ağır yaralandı. İhbar üzerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulans ile özel bir hastaneye sevk edildi. Olayın görgü şahidi, otomobilin süratli bir şekilde seyrettiğini ve sürücüsünün kararsız kalarak yön levhasına çarptığını belirtti.

Yaralıların durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı bildirildi. Öte yandan polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA

Çankaya, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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