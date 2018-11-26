Başkent'te Pkk/kck Operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
, terör örgütü PKK/KCK'nın Ankara'daki faaliyet ve etkinliklerine katılım sağladıkları tespit edilen 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK silahlı terör örgütünün talimatları doğrultusunda Ankara ilinde düzenlenen faaliyet ve etkinliklere katılım sağladıkları tespit edilen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele
Şube Müdürlüğünce devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.
(İHA)
Ankara,PKK
26 Kasım 2018 Pazartesi 10:41