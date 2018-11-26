Başkent'te Pkk/kck Operasyonunda 14 Kişi Gözaltına Alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda HDP
'li yönetici ve üyeler ile bazı sendika üyelerinin de aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
, PKK/KCK silahlı terör örgütünün talimatları doğrultusunda Ankara'da düzenlenen faaliyet ve etkinliklere katılım sağladıkları tespit edilen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Öte yandan hakkında gözaltı kararı verilen kişilerin isimleri belli oldu. Alınan bilgiye göre, gözaltı kararı verilen isimler arasında Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜMBEL-SEN) Genel Sekreteri Yılmaz Yıldırımcı, TÜMBEL-SEN MYK
üyesi Adem Kaya, TÜMBEL-SEN temsilcisi Yusuf Güler, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eş Başkanı Gönül Erden, SES emekli üyesi Ramazan Taş, eski HDP Kars Milletvekili Mülkiye Birtane
, eski HDP il yöneticileri Bahadır Demircan, Emrah Öner
, Haydar Üstündağ
, HDP Çankaya
İlçe Yöneticisi Davut Çalışır, eski HDP Yenimahalle
İlçe Eş Başkanı Zeki Işıl, eski HDP Yenimahalle İlçe Eş Başkanı Mahabat Akın, eski HDP Çankaya İlçe Yöneticisi Lezgin Kutup, eski HDP Çankaya İlçe Yöneticisi Aydın
Keleş, eski HDP İl Yönetim Kurulu Üyesi Tansunur Şengül ve HDP'li İbrahim Onat bulunuyor. - ANKARA
Halkların Demokratik Partisi,PKK
26 Kasım 2018 Pazartesi 11:44