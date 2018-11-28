28 Kasım 2018, 15:34
»»

Başkent'te Pompalı Tüfekli Market Soygunu Kamerada

Başkent'te pompalı tüfekli market soygunu kameradaANKARA - Başkent'te pompalı tüfekle gerçekleştirilen market soygunu kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Başkent'te pompalı tüfekli market soygunu kamerada

ANKARA - Başkent'te pompalı tüfekle gerçekleştirilen market soygunu kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.
Olay geçtiğimiz hafta perşembe günü akşam saatlerinde Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. Markete müşteri gibi giren iki şahıs çıkışta kasiyere pompalı tüfek ve silah çekerek kasadaki paraları alıp kayıplara karıştı. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken kısa bir süre sonra yakalanan 1'i çocuk 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara
28 Kasım 2018 Çarşamba 15:34



YORUMLAR