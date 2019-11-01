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Başkent'te refüje çarpan araç karşı yola uçtu: 1 yaralı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde refüje çarparak karşı yola uçan aracın sürücüsü kabin içerisinde sıkışarak yaralandı.

01.11.2019 03:08Başkent'te refüje çarpan araç karşı yola uçtu: 1 yaralı
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde refüje çarparak karşı yola uçan aracın sürücüsü kabin içerisinde sıkışarak yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sularında Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Anadolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Necmi T. idaresindeki 06 TRS 01 plakalı hafif ticari araç, Yenimahalle istikametinde ilerlerken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın şiddetle refüjde bulunan iki ağacı kökünden sökerek karşı yola uçan araçta bulunan sürücü Necmi T., kabin içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İtfaiyeye erlerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak ambulans ile hastaneye sevk edildi. Bulvar üzerinde işaretleme yaparak yol güvenliğini sağlayan polis ekipleri ise kazaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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