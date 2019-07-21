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Başkent'te restoranda yangın çıktı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 4 katlı bir binanın giriş katında bulunan restoranda yangın çıktı.

21.07.2019 07:03 Başkent
Ankara'nın Çankaya ilçesinde 4 katlı bir binanın giriş katında bulunan restoranda yangın çıktı.

Yangın, saat 05.00 sularında Ankara'nın Çankaya ilçesi Kavaklıdere Mahallesi Güvenlik Caddesinde 4 katlı bir apartmanın giriş katında neydana geldi. İddiaya göre elektrik panosundan kaynaklı restoranın mutfağında çıkan yangın, kısa sürede bütün dükkanı sardı. Dumanları ve ufak çaplı patlama sesini duyan vatandaşlar itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dükkanın içerisine dolan yoğun dumanı pervane yardımıyla dışarıya tahliye ederken yangını kısa sürede söndürdü.

Gözyaşlarını tutamadı

Olay yerine gelen dükkan sahibi Öznur Özkartal, restoranının yandığını görünce gözyaşlarını tutamadı. Yakınlarının teselli ettiği talihsiz kadın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını yakından takip etti. Polis, yangının asıl çıkış sebebini araştırıyor. - ANKARA
Kaynak: İHA
İtfaiye, Çankaya, Ankara, 3. Sayfa

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