Başkent'te sahte maske üretenlere operasyon

Başkent'te sahte maske üretenlere operasyonANKARA - Ankara 'nın Altındağ İlçesinde kaçak olarak maske üretimi yaptığı tespit edilen iş yeri mühürlendi. Ankara'nın Altındağ İlçesi Karapürçek Mahallesi'nde kaçak olarak maske üretimi yaptığı tespit edilen iş yeri Zabıtalar tarafından, üretilen tüm maske ve materyaller imha edilerek üretim yeri mühürlendi."Fırsatçılara izin yok"Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Altındağ Belediyesi olarak her tür tedbiri aldık ve alınan kararları bir bir hayata geçirdik. Şu sıralar koruyucu maske kullanımı çok önemli Bu durumdan faydalanmak isteyen, bu durumu haksız kazanca çevirmek isteyen fırsatçılara asla izin veremeyiz. Ekiplerimiz ihbar üzerine harekete geçti, işyerine baskın düzenlendi, gereken ne ise yapıldı. Halk sağlığını tehlikeye atacak hiçbir duruma müsamaha göstermemiz mümkün değil" dedi."Vatandaşlarımız altın masaya ihbarda bulunabilir"Bu küresel salgınla mücadele edebilmek için vatandaşlarla işbirliğinin çok önemli olduğunun altını bir kez daha çizen Başkan Balcı "Vatandaşlarımız karşılaştıkları her türlü olumsuzluğu 24 saat hizmet veren 444 39 19 numaralı Altın Masa Çağrı Merkezi'ne bildirebilirler. Biz el ele vereceğiz, her tür olumsuzluğun üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA