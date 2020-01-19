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Başkent'te 'Sahte polis' suçüstü yakalandı

Ankara'da hedefine aldığı kişileri telefonla arayarak kendisini polis gibi tanıtan ve dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

19.01.2020 02:01 | Son Güncelleme: 19.01.2020 02:06Başkent'te 'Sahte polis' suçüstü yakalandı
'da hedefine aldığı kişileri telefonla arayarak kendisini polis gibi tanıtan ve dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, gözüne kestirdiği kişileri telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan ve dolandıran şüpheli H. A.'yı teknik ve fiziki takibe aldı.

Edinilen bilgilere göre, ekipler, teknik takibe aldıkları H.A'nın mağdurlara banka hesaplarından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) para transferi yapıldığını söyleyerek kandırdığını tespit etti. ekipleri tarafından fiziki olarak da takip edilen H. A.'nın bir otelde kaldığı belirlendi. Bunun üzerine otele operasyon düzenleyen ekipler, H.A'yı bir vatandaşı dolandırmak üzereyken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan dolandırıcı, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ANKARA

Ankara, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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