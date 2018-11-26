26 Kasım 2018, 10:06
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Başkent'te Sandal Devrildi

Başkent

Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki gölün bataklık kısmında bir sandal devrildi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki gölün bataklık kısmında bir sandal devrildi. Sandal sürücüsünün batmamak için gösterdiği çaba ise kameralara yansıdı.

Olay, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, sandalla gölde açılırken, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı sandal devrildi. Bataklık alanda devrilen sandalın sürücüsü batmamak için büyük bir çaba gösterdi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - ANKARA Ankara,Sandal
26 Kasım 2018 Pazartesi 10:06



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