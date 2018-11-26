- Başkent'te sandal devrildi
ANKARA - Ankara
'nın Gölbaşı ilçesindeki gölün bataklık kısmında bir sandal devrildi. Sandal
sürücüsünün batmamak için gösterdiği çaba ise kameralara yansıdı. Olay, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, sandalla gölde açılırken henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı sandal devrildi. Bataklık alanda devrilen sandalın sürücüsü ise batmamak için büyük bir çaba gösterdi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sandal sürücüsüne ise daha sonra ne oldu henüz bilinmiyor.
Ankara,Sandal
26 Kasım 2018 Pazartesi 10:32