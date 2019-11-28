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Başkent'te şehit ateşi düştü

Hakkari'nin Davuş Tepe Üs bölgesine yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz'ın Ankara'daki baba ocağına ateş düştü.

28.11.2019 14:40 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:45Başkent'te şehit ateşi düştü
Hakkari'nin Davuş Tepe Üs bölgesine yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz'ın 'daki baba ocağına ateş düştü.

Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Duymaz'ın Ankara'nın Sincan ilçesinde babası Arif Duymaz'ın evinin bulunduğu sokak şehadet haberinin ulaşmasının ardından Türk bayrakları ile donatıldı. Sincan Belediyesi Şehidin evinin önüne taziye çadırı kurdu. Şehidin evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehidin memleketi olan Yozgat'ta defnedileceği bildirildi. - ANKARA

Jandarma, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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