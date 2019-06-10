Başkent'te sel sonrası yaralar sarılıyor

Başkent'te dün yaşanan sel felaketi sonrası belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı. Ankara
genelinde etkili olan sağanak yağış, Çankayaİlçesi'ne bağlı Karataş
Mahallesi'nde sele sebep oldu. Burada birçok evi su basarken, sel sularına engel olmak için bahçe kapısını kapatmaya çalışan Ayşe Arslan
, sulara kapılarak hayatını kaybetti. Arslan'ın hayatını kaybettiği Karataş Mahallesi'nde Ankara Büyükşehir Belediyesi
ve Çankaya Belediyesi
ekipleri dere yatağını temizleme çalışmaları başlattı. Yaşanan felaketin boyutu drone ile havadan çekilen görüntülere yansıdı. - ANKARA
Kaynak: İHA
Karataş
, Ankara
, 3. Sayfa