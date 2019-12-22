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Başkent'te servis ile yolcu otobüsü çarpıştı: 5 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde iddiaya göre kırmızı ışıkta geçen servis aracı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

22.12.2019 09:00 | Son Güncelleme: 22.12.2019 09:01
'nın ilçesinde iddiaya göre kırmızı ışıkta geçen servis aracı yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazada, 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Ankara'nın Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Sıddık O. yönetimindeki 06 C 4389 plakalı servis aracı 134. Sokaktan iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaparak yola çıktığı sırada önce hareket halindeki 06 BJP 527 plakalı özel halk otobüsüne yan kısmından daha sonra ise kırmızı ışıkta bekleyen 06 BJS 914 plakalı otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle 5 kişi yaralanırken 3 araçta da maddi hasar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralıların ilk müdahalelerini yaparak ambulans ile çevre hastanelere sevk etti.
(Muhammet Mücahit Dereli - Gökşen Efe/İHA)
Başkent'te servis ile yolcu otobüsü çarpıştı: 5 yaralı

Sincan, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA


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