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Başkent'te seyir halindeki araca pompalı tüfekle saldırı: 1 yaralı

Başkent'te seyir halindeki araca pompalı tüfekle saldırı: 1 yaralı -Yaralanan şahsın yakını sinir krizi geçirdi Ankara'nın Çankaya ilçesinde kimliği belirlenemeyen kişiler, pompalı tüfekle önce lastiğine ateş ederek durdukları otomobilin sürücüsüne, yine tüfekle ateş ederek yaraladı.

25.03.2020 05:02 | Son Güncelleme: 25.03.2020 05:03
Başkent'te seyir halindeki araca pompalı tüfekle saldırı: 1 yaralı
-Yaralanan şahsın yakını sinir krizi geçirdi
ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde kimliği belirlenemeyen kişiler, pompalı tüfekle önce lastiğine ateş ederek durdukları otomobilin sürücüsüne, yine tüfekle ateş ederek yaraladı.
Edinilen bilgilere göre Ankara'nın Çankaya ilçesi Çiğdem Mahallesi 1575 Sokak'ta Ahmet U' ve yanındaki bir kadın otomobille seyir ederken henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü başka bir araçtan plakası ve kimliği belirlenemeyen kişilerce pompalı silahla ateş açıldı. Pompalı tüfekle önce otomobilin lastiğini hedef alan saldırganlar daha sonrasında Ahmet .U'yu hedef alacak şekilde ateş ederek olay yerinden kaçtılar. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri şüphelilerin kaçtığı otomobili tespit etmek için çalışma başlattı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ahmet U, ambulansla Ankara Şehir Hastanesine sevk edilirken aracının içinde bulunan kadın gözyaşlarına hakim olamadı.
Polis ekipleri olaya karışan araç ve saldırganların kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Başkent’te seyir halindeki araca pompalı tüfekle saldırı: 1 yaralı

Kaynak: İHA

Etiketler : 3. Sayfa

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Başkent'te seyir halindeki araca pompalı tüfekle saldırı: 1 yaralı

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