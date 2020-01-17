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Başkent'te sıcak dakikalar

Ankara'nın Ulus semtinde çevreye ateş açan şahıs, korku dolu anlar yaşattı.

17.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:31
'nın semtinde çevreye ateş açan şahıs, korku dolu anlar yaşattı.
Ulus semtinde bir otelden çevreye ateş açan şahıs korku dolu dakikalar yaşattı. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, olaya tanık olan bir vatandaş o anları anlattı. Silah sesini duyarak dışarı çıktıklarını belirten Harun Telli, "Esnaf arkadaşlar bakarken vatandaş otelin en üst katından bize karşı silah çekip sıkmaya başladı. Biz kendimizi kurtarmak için dükkanlara attık kendimizi. Biz kaçtık, canımızı zor kurtardık. Pencereden silahını çekti, insanların üzerine doğru sıktı dedi" dedi.
(İHA)
Başkent'te sıcak dakikalar

Ankara, Ulus, Güncel

Kaynak: İHA


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