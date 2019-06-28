28.06.2019 10:25
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Başkent'te şiddetli yağış sonrası 237 ev, bina ve depo temizlendi

Başkent

Ankara Büyükşehir Belediyesi, etkili olan yağış sonrası başlatmış olduğu temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi , etkili olan yağış sonrası başlatmış olduğu temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kent Estetiği Daire Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 9 Haziran'dan itibaren şiddetli yağış nedeniyle zarar gören adreslerde hummalı bir temizlik çalışması yürütüyor. 153 Mavi Masa başta olmak üzere vatandaşlardan gelen ihbarlar ve sahadaki ekipler tarafından tespit edilen toplam 242 adres temizlik programına alındı. Cadde ve sokakların dışında konut, bina ve depo temizliğine aralıksız devam eden ekipler, 7/24 esasına dayalı olarak 237 adreste temizlik ve dezenfekte çalışmalarını tamamladı. Başkent'te su taşkınları sonrası meydana gelen mağduriyetleri gidermek için seferber olan Büyükşehir ekipleri, yağış sonrası su ve çamur olan yerlerde büyük bir titizlikle temizlik çalışması gerçekleştirdi. Kent Estetiği Daire Başkanlığına bağlı 100 personel, ana cadde ve bulvarların yanı sıra evlerini su basan vatandaşların tahrip olan eşyalarını taşımalarına da yardım ederek, temizleme işlemi yaptı. Zarar gören adreslerde suyun tahliyesini önceleyen ekipler, kalan son 5 noktanın temizliği ve dezenfekte işlemi için de program dahilinde en kısa sürede müdahale edecek. - ANKARA
Kaynak: İHA
Ankara Büyükşehir Belediyesi , Güncel

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