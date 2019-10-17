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Başkent'te silahlı kavga: 1 yaralı

Başkent'te bir işyerinde meydana gelen kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

17.10.2019 16:30Başkent'te silahlı kavga: 1 yaralı
Başkent'te bir işyerinde meydana gelen kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

Olay, Kızılay Konur Sokak'ta bulunan bir eğlence mekanında yaşandı. İddialara göre, eğlence mekanına gelen ve alacak verecek meselesi olduğu söylenen bir kişi yanında getirdiği silahı ateşleyerek işletme sahibi G. M.'yi sağ bacak ve sol kolundan yaraladı. Hastaneye kaldırılan Mekan sahibinin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Yaşanan olayın ardından emniyet güçleri güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri mekanda delil topladı. - ANKARA

Kızılay, Konur, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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