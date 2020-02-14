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Başkent'te silahlı saldırgan taksi durağını bastı: 1 yaralı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde taksi durağına girerek elindeki silahla duvara ateş eden kişi, silahı almaya çalışan taksiciyi de bacağından yaraladı.

14.02.2020 00:58 | Son Güncelleme: 14.02.2020 01:11Başkent'te silahlı saldırgan taksi durağını bastı: 1 yaralı
'nın ilçesinde taksi durağına girerek elindeki silahla duvara ateş eden kişi, silahı almaya çalışan taksiciyi de bacağından yaraladı.

Olay, önceki gece Ankara'nın Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi'nde bir taksi durağında meydana geldi. Gece geç saatlerde taksi durağına arkasında sakladığı silah ile gelen Ulaş A. (20), duvara bir el ateş etti. O sırada durakta bulunan taksi şoförü Berkay Gedikoğlu, Ulaş A.'yı engellemeye çalışırken çıkan arbedede silahın tekrar ateş almasıyla bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralı taksi şoförü Gedikoğlu, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi. Olayın ardından taksi durağından çıkarak uzaklaşan silahlı saldırgan ise kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Silahlı saldırının meydana geldiği taksi durağında bulunan güvenlik kamerası yaşanan olayı saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, silahlı saldırgan soğukkanlılıkla arkasına sakladığı silahla içeriye giriyor, duvara ateş ettikten sonra yaşanan arbedede taksi şoförü yaralanıyor. - ANKARA

Keçiören, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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