22.06.2019 09:48
Haberler » Güncel » Haber

Başkent'te su baskınları sonrası zarar gören tabelalar yenilendi

Başkent

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından ekipleri ile kentin dört bir yanında hasar tespit çalışmaları yaparak, onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi , Başkent'te etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından ekipleri ile kentin dört bir yanında hasar tespit çalışmaları yaparak, onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı Numarataj Şube Müdürlüğü ekipleri, yaşanan su taşkınların ardından zarar gören cadde ve sokak tabelaları, direk ve levhaları tespit ederek, onarımını gerçekleştirdi.

Etimesgut 'ta yaralar sarılıyor

Kentte yaşanan şiddetli sağanak yağışın ardından su taşkınlarının sebep olduğu bölgelerde bakım onarım çalışmalarını hızlandıran Numarataj ekipleri, özellikle Etimesgut ilçesinde bu çalışmaları yoğunlaştırdı.

Su tahliye çalışmaları başta olmak üzere bir yandan da kanal temizliği, dere ıslah çalışmaları, haşerelere yönelik ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yürüten Büyükşehir ekipleri, su taşkınlarının sebep olduğu tahribatın izlerini silmeye devam ediyor.

Numarataj Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbarları da dikkate alarak, Etimesgut Piyade Mahallesi'nde şiddetli yağış sonrası kullanılamaz hale gelen cadde ve sokak tabelaları ile direk ve levhaların bir bölümünü ise yeniledi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etimesgut , Ankara Büyükşehir Belediyesi , Güncel

Son Dakika Haberleri
10:40 Gercüş'te 15 yıldır akmayan tarihi çeşmeden su geldi
10:40 Türkiye'nin en kalabalık ilkokulundaki seçmen sayısı 351 ilçe nüfusundan fazla
10:40 İSTANBUL- TÜRKİYE'NİN EN KALABALIK İLKOKULUNDAKİ SEÇMEN SAYISI 351 İLÇE NÜFUSUNDAN FAZLA
10:38 Okul birincisi bedensel engelli Abdullah'ın hedefi bilgisayar mühendisliği
10:38 GRAFİKLİ -Yenilenen İstanbul seçiminde seçmenlere uyarılar
10:38 Van'da uyuşturucu operasyonu
10:37 Kanada, köpekbalığı yüzgeci ticaretini yasaklayan ilk G20 ülkesi oldu