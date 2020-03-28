Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkent'te su faturalarına Korona virüs tedbiri

Ankara Büyükşehir Belediyesi sayaç okuma ve faturalandırma işlemlerini geçici olarak durdurdu.

28.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:12
Başkent'te su faturalarına Korona virüs tedbiri
Ankara Büyükşehir Belediyesi sayaç okuma ve faturalandırma işlemlerini geçici olarak durdurdu.

Başkent'in dört bir yanında temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları 7/24 devam ederken, yeni tedbirler de bir bir hayata geçiriliyor. Kent genelinde "EvdeKalAnkara" çağrısıyla farkındalık oluşturan Büyükşehir Belediyesi, otobüs flamalarında da bu uygulamaya geçti. Sosyal mesafenin korunması yapıştırmalarını yaygınlaştıran Büyükşehir Belediyesi, geniş çaplı dezenfeksiyon yapan yeni araçlarla Başkent sokaklarını dezenfekte ediyor.

Yapılan düzenlemeyle, tüm su konut aboneleri için Nisan ayında Şubat ayı faturalarının yüzde 80'ni oranında geçici faturalandırılma yapılacak. Öğrenci evi ile iş yeri ve ticarethane statüsündeki su aboneliklerinde ise Nisan ayında geçici olarak faturalandırma işlemi yapılmayacak.

Yaşanan olağanüstü dönem sona erdiğinde ASKİ tarafından tüm aboneler için normal faturalandırma sistemine geçilecek ve bu dönemde geçici faturalandırılmış miktarlar toplam miktardan mahsuplaştırılacak.

Yeni dezenfekte aracı başkent sokaklarında

Koronavirüsle mücadelesini sürdüren Büyükşehir Belediyesi vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda yeni bir dezenfeksiyon aracını devreye soktu. Başkent'in cadde ve sokaklarında daha geniş bir alana sirayet eden ve daha yüksek kapasiteli bir araçla dezenfekte çalışmalarına başlandı.

Dakikada yaklaşık 7 litre dezenfektan atan bir ekipmana sahip tanker aracı, salgın hastalıklarla mücadelede kullanılırken, 20 ton kapasitesi bulunan tankerler yaklaşık 47 saat kesintisiz olarak açık alanları dezenfekte edebiliyor.

Hasköy Kavşağından başlanarak Atatürk Bulvarı'nı takip eden Cinnah Caddesi ve Çankaya Caddeleri boyunca derinlemesine dezenfekte çalışması gerçekleştirilirken, Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında yüksek kapasiteli tankerlerle 7/24 sahada çalışıyor.

İş merkezleri ve STK'larda dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Korona virüs ve diğer salgın hastalıklara karşı Başkent'in her noktasında hijyen seferberliğini sürdürüyor.

BELPLAS A.Ş ekipleri gelen talepler doğrultusunda sivil toplum kuruluşları ve iş merkezleri başta olmak üzere tüm ortak alanları dezenfekte ediyor. Büyükşehir Belediyesinin hijyen ordusu, özel dezenfektanlar kullanarak, iş merkezlerinin yoğun olarak bulunduğu Ulus Rüzgarlı Sokak'ta da temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor.

EGO otobüslerinde de "Evde Kal" çağrısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Korona virüs ve diğer salgın hastalıklara karşı vatandaşlarda farkındalık oluşturmak için yeni çalışmalara da imza atıyor.

Kent ekranları, sosyal medya hesapları ve afişlerle "EvdeKalAnkara" çağrılarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, şimdi de EGO otobüslerinin flamalarında aynı çağrıyı kullanıyor. Tedbirler kapsamında sosyal mesafenin korunması için "sticker" yapıştırılan otobüslerde vatandaşların kendi izolasyonunu sağlamaları için de bilgilendirme panoları yer alıyor.

Bu kapsamda Bilkent Şehir Hastanesi'ne yakın alanda sağlık personellerinin hizmetine sunulacak konteyner ev yapımına start verilirken, Hacettepe ve İbni Sina Hastanesi sağlık çalışanları için de yurt kiralandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Başkent'te su faturalarına Korona virüs tedbiri - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İsrail basını: Merkel, Netanyahu’nun virüs yardımı isteğini reddetti Haberler
İsrail basını: Merkel, Netanyahu'nun virüs yardımı isteğini reddetti
Jandarmayı ’kavga var’ ihbarı ile çağırıp sürpriz yaptılar Haberler
Jandarmayı 'kavga var' ihbarı ile çağırıp sürpriz yaptılar
4 Fransız’dan biri koronavirüsün doğal olduğuna inanmıyor Haberler
4 Fransız'dan biri koronavirüsün doğal olduğuna inanmıyor
Koronavirüse yakalanan NTV muhabiri hastanede karantinaya alındı Haberler
Koronavirüse yakalanan NTV muhabiri hastanede karantinaya alındı
Yozgat’ta bir köyde koronavirüs karantinası! Giriş-çıkışlar durduruldu Haberler
Yozgat'ta bir köyde koronavirüs karantinası! Giriş-çıkışlar durduruldu
Korona dolandırıcılığı! Haplarda resmi kullanılan doktor şikayetçi oldu Haberler
Korona dolandırıcılığı! Haplarda resmi kullanılan doktor şikayetçi oldu
Rusya duyurdu: Koronavirüsü tedavi edecek ilacı geliştirdik Haberler
Rusya duyurdu: Koronavirüsü tedavi edecek ilacı geliştirdik
’Samsun’da süper bulaştırıcı var’ haberlerine Valilik’ten yalanlama Haberler
"Samsun'da süper bulaştırıcı var" haberlerine Valilik'ten yalanlama

Son Dakika Güncel Haberleri

17:12: Buluşmaya gittiği kadın ve arkadaşı tarafından darbedildi - Haber 17:12: Niğde İl İdare Kurulu koronavirüs tedbirleri aldı - Haber 17:11: Trafik ekipleri, otobüsleri ve özel araçları denetledi - Haber 17:10: Havuza düşen kangal köpeğini, kardeşi kurtardı - Haber 17:10: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Fidan ile video konferansta görüştü - Haber 16:25: Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı - Haber 16:25: Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Haber 16:09: Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu - Haberler 15:53: Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez konuştu - Magazin 14:30: İmamın evinden çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara 'kuş yemi' ve 'Kur'an-ı Kerim' yardımı duygusal anlar yaşattı - Haber 14:10: Samsun Valisi Kaymak'tan "Samsun'da süper bulaştırıcı var" haberlerine yalanlama - Haber 13:52: Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı - Haber