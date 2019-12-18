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Başkent'te taksici ilk iş gününde kazaya karıştı

Başkent'te bir otomobil, önündeki taksiye çarptı.

18.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:14Başkent'te taksici ilk iş gününde kazaya karıştı
Başkent'te bir otomobil, önündeki taksiye çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, taksicinin aracını bugün yeni aldığı ve ilk iş gününde kazaya karıştığı öğrenildi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Altındağ ilçesi İstanbul Caddesi üzerindeki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 52 ABD 749 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Ertan D.'nin kontrolündeki 06 T 3909 plakalı taksiye arkadan çarptı. Taksi, çarpmanın etkisiyle refüje savrularak ağaca çarpıp durabildi. Taksiye çarpan otomobil de yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde nöbet tutan polislerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan taksi sürücüsü Ertan D. ve diğer araçta bulunan Sedat C., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaza anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

Olay yerine gelen taksicinin iş arkadaşları, Ertan D.'nin taksisini bugün yeni aldığını ve daha ilk iş gününde kazaya karıştığını belirttiler.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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