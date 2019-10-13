Başkent'te Tarsus Kebabı rüzgarı

ANKARA - Tarsuslular Derneği, "Tarsus için El Ele" sloganıyla Tarsus Kebabının tanıtıldığı bir etkinlik düzenledi.Ankara'da Devlet Tiyatroları Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen etkinliğe, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Nail Uçak, Tarsus Lokantacılar ve Pastaneciler Odası Başkanı Ali Tavman, Tarsuslular Derneği Başkanı Semih Özsu ile çok sayıda Tarsuslu katıldı. Programa katılan misafirlere Tarsus Kebabı ikram edildi.Etkinliğin amacının Tarsus'u tanıtmak olduğunu aktaran Tarsuslular Derneği Başkanı Semih Özsu, "Tarsus 10 bin yıllık geçmişi olan tarihi bir kent, doğal güzellikleriyle, inanç turizmiyle, deniz turizmi ve yayla turizmiyle yeteri kadar tanıtılmamış ama bütün bunların yaşanabildiği dünyadaki nadir şehirlerden biri, yeteri kadar tanınmadığımıza inanıyoruz. Lezzet olarak Tarsus'un lezzetleri çok güzeldir. Tarsus Kebabının da çok eski bir tarihi vardır. Bu kebabı istedik ki Ankara'da sizlerin kanalıyla tüm Türkiye'ye ulaştıralım ve Tarsus'umuza dikkat çekelim" diye konuştu.Tarsus'un görülmesi gereken yerler arasında olması gerektiğini söyleyen Özsu, "Tarsus gidilip görülmesi gereken bir yer, vatandaşlarımızın Tarsus'u bir kerede olsa gidip görmelerini istiyoruz. Bu kebabı tattıktan sonra ağzınızda farklı bir aroma kalacak ve diğer kebaplarla kıyaslamayacaksınız. Bizim amacımız; 'bizim kebabımız Adana'dan daha iyidir, Erzurum'un Oltu Kebabından daha iyidir' değil. Bunu da yanlış buluyoruz. Çünkü, ülkemizin her köşesinin lezzeti birbirinden güzel. Amacımız Tarsus Kebabının da var olduğunu tüm ülkemize anlatmak ve yerinde tatmak için Tarsus'a beklemek" ifadelerini kullandı.Tarsus Kebabının diğer kebaplardan farkının içindeki soğan ve kapya biberi olduğunu söyleyen Tarsuslu Murat Usta, lavaş ekmeklerinin de diğer kebaplardan farklı olduğunu ifade ederek Tarsus'un lezzetlerini tatmak ve tarihi yerlerini gezmek için herkesi Tarsus'a beklediğini aktardı.

Kaynak: İHA