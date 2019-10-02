Haberler » 3. Sayfa » Haber

Başkent'te terör gazisine çirkin saldırı

Başkent'te terör gazisine çirkin saldırıANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde otobüs durağında bekleyen terör gazisi, kimliği belirsiz şahıslar tarafından darp edildi.

02.10.2019 17:50
Başkent'te terör gazisine çirkin saldırı
ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde otobüs durağında bekleyen terör gazisi, kimliği belirsiz şahıslar tarafından darp edildi.
Olay, dün akşam Sincan ilçesi Lale Meydanı'nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, terörle mücadele gazisi olan Uzman Jandarma O.A., otobüs durağında beklerken kimliği belirsiz 5 kişi tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle darp edildi. Gazi O.A., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Sincan Fatih Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan gazi, darp raporu alarak şahıslardan şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu olayla ilgili 1 kişi yakalanırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Gazi O.A.'nın 2006 yılında Tunceli'de terör örgütü PKK'nın kurduğu tuzak sonucunda yaralanarak gazi olduğu öğrenildi.
Başkent'te terör gazisine çirkin saldırı

Sincan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:31 Su borusu bomba gibi patladı, ortalık savaş alanına döndü
23:15 Kardeşlerin kavgasında silahlar konuştu
22:56 Muş'ta 1 terörist teslim oldu
22:54 Beşiktaş'ta silahlı kavga: 1 yaralı
22:54 Edremit'te iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 9 yaralı
22:11 Beşiktaş'ta sokakta yürüyen kişiye silahlı saldırı: Durumu ağır
21:59 Beşiktaş'ta silahlı kavga: 1 yaralı