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Başkent'te terör örgütlerine gönderilecek 72 bin ilaç ele geçirildi

Başkent'te terör örgütlerine yasa dışı yollarla ilaç verdikleri öne sürülen iki şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

07.01.2020 14:19 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:24 Başkent'te terör örgütlerine gönderilecek 72 bin ilaç ele geçirildi
Başkent'te terör örgütlerine yasa dışı yollarla ilaç verdikleri öne sürülen iki şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda terör örgütlerine gönderilecek 72 bin ilaç ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Murat Ş.'nin Altındağ ilçesinde Hasan B'ye ait eczaneden temin ettiği ilaçları doğu bölgesinde bulunan terör örgütlerine gönderdiğine ilişkin ihbarı değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Çalışmanın sonucunda ekiplerce düzenlenen operasyonda Hasan B. ve Murat Ş. gözaltına alındı.

Yapılan aramada çeşitli markalarda muhtelif markalarda antibiyotik, antidepresan, kanser, epilepsi ve diyabet tedavisinde kullanılan 72 bin 758 hap ele geçirildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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