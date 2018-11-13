Başkent'te Terör Örgütü Mlkp Operasyonu

13 Kasım 2018 Salı 11:47



13 Kasım 2018 Salı 11:47

Ankara'da terör örgütü Marksist Leninist Komünist Partisinin (MLKP) gençlik yapılanması üyesi oldukları iddia edilen 3 kişi, operasyonla gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü MLKP'nin gençlik yapılanmasına üye olan ve örgüt adına faaliyet yürüten 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Karar sonrası harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, zanlılardan 3 kişinin adresini tespit etti. Tespit sonrası operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerden G.Ö, C.E.A. ve S.P.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. - ANKARA