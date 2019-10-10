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Başkent'te tıkanan dere yatakları temizleniyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, su taşkınları ve sel sularıyla tıkanan dere yataklarını temizliyor.

10.10.2019 18:07Başkent'te tıkanan dere yatakları temizleniyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi, su taşkınları ve sel sularıyla tıkanan dere yataklarını temizliyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Gölbaşı Yavrucak Mahallesi'nde Haziran ayında yaşanan su taşkınları nedeniyle kapanan Yavrucak dere yatağını açarak, temizleme çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, olası tıkanma ve sel taşkınlarının önüne geçmek amacıyla Başkent'teki diğer dere yataklarında da temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Yavrucak Mahallesi ile Veli Himmetli Mahallesi arasında yaklaşık 10 kilometrelik dere hattı üzerinde temizlik yapan ekipler, mevcut dere yatağını 4-5 metre de genişletiyor.

Kent genelinde tüm birimleriyle su taşkınlarıyla mücadeleyi sürdüren Büyükşehir Belediyesi, mevsim normallerinin üzerindeki yağışların neden olduğu sel sularının dere yataklarına taşıdığı toprağı temizleyerek, olası yeni taşkınların önüne geçiyor. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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