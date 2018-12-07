Başkent'te "tırnakçı"lar yakayı ele verdi
ANKARA - Ankara
'nın çeşitli ilçelerinde tırnakçılık yapan 3 kişi, polis ekiplerince yürütülen operasyonlarla yakayı ele verdi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Ankara'nın çeşitli ilçelerinde tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı ihbarını aldı. Bu kapsamda çalışmalar yürüten ekipler, Rahmi D., Dursun Kaya
C. ve Yeliz M.'nin çeşitli iş yerlerinden düşük miktarda alışveriş yapıp 100 TL veya 200 TL verdikleri, o sırada da tırnakçılık yaptıklarını belirledi. Şüpheliler, polis ekiplerince gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Rahmi D. ve Dursun Kaya C. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Yeliz M., Konya
'da 2 adet aranma kaydı nedeniyle infaz birimine teslim edildi.
Ankara,Polis
07 Aralık 2018 Cuma 20:01