18.07.2019 08:07
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Başkent'te 'tırnakçılık' yapan şahıs kameralara yakalandı

Başkent

Ankara'da bir kafede tırnakçılık yapan şahsın o anları kameralara yansıdı.

Ankara'da bir kafede tırnakçılık yapan şahsın o anları kameralara yansıdı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde daha önce birçok kez tırnakçılık yöntemiyle vatandaşları dolandıran şahsın bir kafede çalışan personeli dolandırma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Kafenin kasiyerine para bozdurma bahanesiyle yaklaşan şüpheli, bozdurduğu paraları katlayarak "tırnakçılık" yöntemiyle cebine atıyor. Yaşanan olayın üzerine polis ekipleri, bu yöntemle birçok kişiyi dolandıran şahsı yakalama çalışması başlattı. - ANKARA
Kaynak: İHA
Çankaya, Ankara, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
13:06   Terör propagandasına 1 tutuklama
13:06   Aksaray'da polisin yakaladığı hırsızlık şüphelisi tutuklandı
13:04   Polisin silahını alan şahıs öldürüldü
13:02   Yabancı uyruklu şahıs 2 bin adet yeşil reçeteli ilaçla yakalandı
12:58   Otomobil bariyere çarptı: 2'si çocuk 4 yaralı
12:56   Diyarbakır'da traktör şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
12:49   İstanbul'da küçük çocuklara hırsızlık yaptıran kadın yakalandı