Başkent'te 'tombala' operasyonu: 85 gözaltı

22 Kasım 2018 Perşembe 13:09



22 Kasım 2018 Perşembe 13:09

Başkent'te 'tombala' operasyonu: 85 gözaltıANKARA - Polis ekipleri tarafından Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde kumar oynatıldığı belirlenen iş yerine düzenlenen operasyonda 9'u çalışan 85 kişi gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu istihbari çalışmalar neticesinde, Yenimahalle ilçesine bağlı İvedik Mahallesi'ndeki ruhsatsız bir iş yerinde kumar oynatıldığını tespit etti. Yapılan çalışmalar neticesinde iş yerini takibe alan ekipler, elinde kutu olan bir şahsın kaçmaya çalıştığını fark etti. Şahsın peşine düşen ekipler, kısa süren kovalamaca sonucu şahsı gözaltına aldı. Ayrıca şahsın elindeki kutuda tombala makinesi olduğu tespit edildi.85 kişi gözaltına alındıBunun üzerine operasyonun düğmesine basan ekipler, iş yerinin etrafında güvenlik önlemleri alarak içeri girdi. Düzenlenen operasyonda çalışanlar H.Ç., A.Ç., Y.P., E. C., S. Ç., F.Y, E.A, B.D. ve E.Y. ile kumar oynadıkları tespit edilen 76 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda tombala düzeneği ile kumar oynamakta kullanılan malzemeler ele geçirildi.Çalışanların ifadeleri doğrultusunda iş yerini işleten kişilerin S.Ç. ile H.K. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.