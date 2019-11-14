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Başkent'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Başkentte meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

14.11.2019 19:15 | Son Güncelleme: 14.11.2019 19:17
Başkentte meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çevre Yolu İstanbul istikametine seyir halindeki C.A. idaresindeki 06 FZ 3829 plakalı kamyonet, Karapürçek mevkisinde Ö.İ. yönetimindeki 19 FH 972 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, kamyonette yolcu olarak bulunan B.K, hayatını kaybederken, sürücüler C.A. ve Ö.İ. yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Başkent'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara, Güncel

Kaynak: AA


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