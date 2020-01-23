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Başkent'te trafik kazası: 1 yaralı

Başkent'te yola kontrolsüz çıkan yaya, bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

23.01.2020 11:51 | Son Güncelleme: 23.01.2020 11:56Başkent'te trafik kazası: 1 yaralı
Başkent'te yola kontrolsüz çıkan yaya, bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçesi Etlik Mahallesi'nde seyir eden araç, sağ şeritte normal şekilde seyreden servisin kapattığı yoldan kontrolsüz şekilde çıkan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın üzerinde takla atan ve kısa süre sürüklenen yaya ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Yaşanan kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Keçiören, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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