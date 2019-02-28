Başkent'te Üç Noktada Millet Kıraathanesi Hayata Geçti

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşların sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayacak projelerin başında gösterdiği "Millet Kıraathanesi" Ankara'da üç noktada açıldı.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası Millet Kıraathanelerinin ilk etapta Etimesgut, Keçiören ve Etlik olmak üzere üç adreste hizmete girdiğini açıkladı. Millet Kıraathanelerinin Kuşcağız, Osmanlı ve Elvankent Aile Yaşam Merkezleri'nin içinde hizmet vermeye başladığını ve haftanın 7 günü açık olacağını söyleyen Başkan Tuna, özellikle gençlerin sosyalleşmesi açısından bu projeyi önemsediklerini belirterek, şöyle konuştu:"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bizim de çok önemsediğimiz bir projeydi ve çok şükür hayata geçirdik. Ankara'da üç ayrı noktada bu hizmeti vermeye başladık. Her yaş grubunun sosyalleşmesi için faydalı ve verimli bir ortam olacağına inanıyorum. Toplumumuzun birlikteliğe, saygıya ve sevgiye her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Millet Kıraathaneleri hem bu birlikteliği sağlayacak hem de toplumsal gelişime katkı sağlayacak. Gençlerimiz burada fikirlerini tartışabilecek, ders çalışabilecek, boş zamanlarını değerlendirebilecek ve en önemlisi de karşılıklı yeni projeler üretebilecek."Ücretsiz internetÜcretsiz internet imkanının da sağlandığı Millet Kıraathanelerinde öğrenciler diledikleri saatte hem ders çalışabilecek hem de sosyal medyada sohbet edebilecek. Bilgisayar, günlük gazeteler ile süreli yayınların yer alacağı Millet Kütüphanelerinde mini ve dijital kütüphane ders çalışma salonları, bireysel çalışma masalarının dışında sınavlara hazırlanan gençler sessiz bir ortamda çalışma imkanı bulacak. Gençler talep ettikleri takdirde Aile Yaşam Merkezlerinde verilen matematik, fizik, kimya ve biyoloji derslerine de katılarak ücretsiz eğitim alabilecek. Millet Kıraathanelerinde sabah saat 09.00-10.00 arası ve gece saat 24.00-02.00 arası olmak üzere günde iki kez çorba ikramı yapılacak. Günün diğer zaman dilimlerinde ise ücretsiz olarak Halk Ekmek ürünü şampiyon ekmek, kek, simit, poğaça, çay ve su ikramları olacak. - ANKARA