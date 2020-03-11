Menü
Haberler ›› genel ››Başkent'te ulaşımda koronavirüs önlemleri - Haberler

Başkent'te ulaşımda koronavirüs önlemleri

Başkent'te ulaşımda koronavirüs önlemleri Ankara'da korona virüs riskine karşı raylı sistemlerde dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürüyor Ankara'da korona virüs riskine karşı raylı sistemlerde dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürüyor.

11.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:42
Başkent'te ulaşımda koronavirüs önlemleri
Ankara 'da korona virüs riskine karşı raylı sistemlerde dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürüyor
ANKARA - Ankara'da korona virüs riskine karşı raylı sistemlerde dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürüyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, her gün on binlerce yolcunun seyahat ettiği raylı sistemlerde korona virüs riskine karşı dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, "Korona virüs gündeme geldiği günden itibaren dezenfeksiyon işlemlerini hassasiyetle yürüttük" ifadelerini kullandı.
Kuru buhar şeklinde yapılan dezenfektasyon çalışması hakkında bilgi veren Aslan, "Bugün burada yaptığımız farklı bir uygulama. Yeni bir yöntem. Kuru buhar şeklinde bir uygulama. Bu uygulamanın daha uzun süreli bakteri ve virüsleri öldürdüğü söylenmişti. Bu uygulamayı swap aldık. Mikrop ve bakteri yoğunluğunu ölçtük. Uygulamadan sonra bunu tekrar ölçüyoruz. Buna aralıkla devam edeceğiz. Eğer bu yöntemin çok etkili bir yöntem olduğunu kesinleştirirsek bütün vagonlarımızda, otobüs işletmelerimizde bu yöntemi kullanmaya devam edeceğiz. Zaten metro ve otobüs işletmelerimizde dezenfektasyonu iki katına çıkartmıştık" şeklinde konuştu.
"Yöntemin 1 ay, 2 ay, hatta 6 ay koruyabileceği söyleniyor"
Uygulamanın etkili olması durumunda uzun bir süre kullanılacağını belirten Aslan, "Kullanım yoğunluğuna bağlı olabilir ama bu yöntemin 1 ay, 2 ay, hatta 6 ay koruyabileceği söyleniyor. Bu uygulamayı tabii ki de ölçümler yapmak ve neticelere göre hareket etmek gerekir. Etkili olduğu görülürse bu yöntemi sadece korona virüse bağlı olarak değil, uzun süre temizlik ve dezenfeksiyon amaçlı kullanabiliriz" dedi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Başkent'te ulaşımda koronavirüs önlemleri

Kaynak: İHA

Etiketler : Ankara Büyükşehir Belediyesi, İhlas Haber Ajansı, Ankara, Genel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir Haberler
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı Haberler
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı Haberler
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı Haberler
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat Haberler
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek Haberler
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek