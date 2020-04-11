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Başkent'te üreticiye tohum desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te kırsal kalkınmayı desteklemek için üreticilere bu yıl 180 kilogram Adi Fiğ Tohumu, 51 kilogram Korunga Tohumu ve 2 bin 758 torba Mısır Tohumu dağıttı.

11.04.2020 10:37 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:38
Başkent'te üreticiye tohum desteği
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te kırsal kalkınmayı desteklemek için üreticilere bu yıl 180 kilogram Adi Fiğ Tohumu, 51 kilogram Korunga Tohumu ve 2 bin 758 torba Mısır Tohumu dağıttı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı korona virüs salgını nedeniyle dağıtımları kontrollü ve sosyal mesafe kuralı doğrultusunda Tarım Kredi Kooperatiflerine bağlı depolarda gerçekleştirirken, 16 ilçede başvuru yapan bin 694 çiftçi tohumlarını teslim aldı.

Tohum desteğiyle çiftçiye ekonomik yönden destek olmayı amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi bu yıl da 'Adi Fiğ Tohumu, Korunga Tohumu ve Mısır Tohumu' desteği ile çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Başkent'te tarımın gelişmesi ve çiftçinin ekonomik yönden desteklenmesine yönelik projeler teker teker hayata geçirilirken, 16 ilçede daha önce başvuru yapan bin 694 çiftçiye tohumları teslim edildi.

Tohum dağıtımında sosyal mesafe önlemi

Korona virüs salgını nedeniyle Tarım Kredi Kooperatiflerine bağlı depolarda gerçekleştirilen yem bitkisi tohum dağıtımında sosyal mesafe önlemi de alındı. Büyükşehir Belediyesi kontrollü olarak çiftçilere 180 kilogram Adi Fiğ Tohumu, 51 kilogram Korunga Tohumu ve 2 bin 758 torba Mısır Tohumu dağıtımı yaparken, desteğin yüzde 90'ı hibe, yüzde 10'u ise çiftçi katkı payı yöntemiyle sağlandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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